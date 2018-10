Så galt er det: Nye før- og efter-billeder viser omfanget af tsunamis hærgen

Fem dage efter at et kraftfuldt jordskælv og en tsunami ramte den indonesiske ø Sulawesi, er der nu dukket nye billeder op, der illustrerer omfanget af katastrofen.

Det kraftige jordskælv med en styrke på 7,5 udløste en tsunami, der siges at have nået en højde på op til seks meter nogle steder, skriver nyhedsbureauet AP.

Værst ser det ud i hovedbyen på Sulawesi, Palu, som nu ligger i ruiner. Satellitbilleder viser, hvordan dele af byen er blevet jævnet af de voldsomme naturkræfter.

Palu med 300.000 indbyggere var specielt udsat på grund af sin beliggenhed. Den ligger i bunden af en lang fjord, som man kan sammenligne med de østjyske fjorde. Da bølgen ramte cirka en halv time efter jordskælvet, var der ingen andre veje for vandet end at presse sig ind over strandpromenaden og ind i byen.

Det øverste satellitfoto viser Palu den 25. september. Nederst ses Palu den 29. september efter det voldsomme jordskælv og tsunami ramte byen. Foto: Planet Labs Inc/Reuters

Kystområdet i Palu er jævnet med jorden. Gaderne, grunde og stranden er fyldt med resterne af smadrede huse, murbrokker, forvredet jern, træplanker og smadrede biler og både.

Indonesien i undtagelsestilstand: Kystområdet i Palu er jævnet med jorden Hundredvis af dødsofre er blevet begravet i en massegrav, mens redningsmandskab leder efter flere ofre og overlevende fra tsunamien, der fredag ramte øen Sulawesi.

Dødstallet var tirsdag oppe på 1234 bekræftede ofre, men det frygtes, at dødstallet kan stige, når redningsarbejdere når frem til fjerntliggende områder, der har været afskåret på grund af katastrofen.

Den indonesiske regering har bedt udlandet om hjælp og erklæret 14 dages undtagelsestilstand for at kunne fokusere hjælpearbejdet på at hjælpe de titusinder af mennesker, der mangler alt fra mad og vand til tag over hovedet.