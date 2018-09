Her er landet, der vil overvåge befolkningen med 600 mio. kameraer

Man fristes til at tro, at den kinesiske regering er blevet inspireret af George Orwell's dystopiske roman "1984". For i 2020 søsættes en ambitiøs plan om at rangordne landets 1,4 mia. mennesker i gode og dårlige samfundsborgere, skriver Daily Mail.

Fundamentet i projektet er en individuel rangordning efter social adfærd i et skema med en realtime-score på op til 800 point. At deltage i frivilligt, lokalt arbejde bringer den enkelte højere op på listen, ligesom køb af kinesisk producerede varer øger scoren.

Kina: Dna-indsamling, forfølgelse og genopdragelseslejre skal udrydde islam

Hvis det lykkes at komme op blandt de højst rangerende, er belønningen VIP-behandling i lufthavne, billigere lån og lettere adgang til de bedste læreanstalter.

Hvis man derimod er kritisk i forhold til samfundet, og ikke mindst styret, er konsekvensen, at man ikke kommer i betragtning til attraktive jobs, må nøjes med langsommere internetforbindelser og ens børn får ringere uddannelsesmuligheder.

Og der skal ikke så meget til, før pointene ryger på borgernes opsparing. Rygning på ikke-tilladte områder samt køb af alkohol og visse typer computerspil opfattes som negativt.

For at gøre de ambitiøse planer til en realitet, er der iværksat omfattende foranstaltninger. Ikke færre end 600 millioner kameraer med kunstig intelligens skal sættes op omkring de største byer, så styret kan holde øje med, at man ikke ustraffet lister et krigsspil med hjem fra arbejde til aftenunderholdningen.

Blodig etnisk konflikt truer: Det vestlige Kina syder af vrede og frygt Et bange muslimsk mindretal giver det kinesiske styres hårde undertrykkelse skylden.

Det kinesiske styre har allerede testet overvågningen i mindre målestok, og ansigtsgenkendelse samt geotracking har vist sig effektivt. I officielle udtalelser hedder det, at alle gode samfundsborgere fremover vil kunne leve frit og uhindret, mens uønskede eksistenser til gengæld vil få det endog meget svært.