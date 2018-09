Jordskred på turistø har dræbt mindst 22

22 mennesker er bekræftet døde i Filippinerne efter et jordskred nær byen Naga på øen Cebu torsdag morgen.

Mange huse er begravet, og op mod 50 mennesker savnes forsat. Det oplyser lokale myndigheder fredag.

Omkring 300 politibetjente, brandmænd og andre redningsfolk har hele natten forsøgt at finde overlevende under de store mængder jord efter den seneste tragedie i det stormramte land.

- Vi håber at kunne gøre rede for alle i dag for ikke at trække pinen ud for de pårørende, siger talsmand for det lokale katastrofeberedskab Julius Regner fredag.

Redningsindsatsen sker, mens Filippinerne stadig forsøger at komme sig oven på tyfonen Mangkhut, der i sidste uge kostede mindst 88 mennesker livet i den nordlige del af landet.

Mange blev dræbt, da et jordskred begravede en række huse, hvor minearbejdere og deres familier boede.

Cebu blev ikke direkte ramt af Mangkhut, men øen har i dagevis oplevet en voldsom monsunregn, der har gjort bjergskråninger usikre og farlige.

Cebu er en populær turistdestination. Byen Naga har over 100.000 indbyggere.