Japan har verdens største andel af ældre

Over 28 procent af Japans befolkning er i dag klassificeret som ældre, og antallet af japanske borgere, som er fyldt 65 år eller mere udgør nu 35,6 millioner.

På andenpladsen kommer Italien fulgt af Portugal og Tyskland. Det viser nye tal fra FN.

I Japan er antallet af hundredårige steget med tre procent i løbet af et år, og det nærmer sig nu 70.000. 90 procent af dem er kvinder.

Verdens ældste levende person er japanske Kane Tanaka, som er 115 år og fra den sydvestlige by Fukuoka, oplyser Gerontology Research Group.

Japan havde kun 153 hundredårige i 1963, da departementet begyndte at føre præcise statistikker over de forskellige aldersgrupper.

Danmarks næstældste fylder 110 år: »Ungdommens selvoptagethed skriger til himlen« Med sine 110 år er Karen Egestad den næstældste person i Danmark. Med to verdenskrige og et hav af årtier bag sig fortæller hun om livet, om alderen og om at forene sig med udviklingen.

Personer, som er 65 år eller ældre, ventes at udgøre omkring 38 procent af Japans befolkning i 2060, skriver National Institute of Population and Security Research.

Japan har 127 millioner indbyggere.

Den demografiske udvikling i Japan har givet anledning til bekymring i årtier - navnlig på grund af stadig faldende fødselsrater.

Tre ting styrker kroppen: Sådan træner du alderen i stå

- De nye tal viser, at efterkrigstidens babyboomene nu er blevet aldrende, hedder det.

De lave fødselsrater og den høje gennemsnitlige levealder betyder, at de politiske ledere i Tokyo står over for stadigt nye udfordringer med at få en stadigt mindre arbejdsstyrke til at forsørge et voksende antal pensionister.