Tyfon sender bølger og levende fisk ind over Hongkongs veje

Tyfonen Mangkhut er søndag efter sin hærgen i Filippinerne gået i land i den sydlige kinesiske provins Guangdong med vindstyrker op til 230 kilometer i timen.

Det er den kraftigste orkan, der har ramt det østasiatiske område i år.

Dødstallet efter Mangkhuts hærgen i Filippinerne er søndag opjusteret til 49. Det oplyser politiet.

Næsten en halv million mennesker er evakueret fra syv byer i Guangdong, og i spillebyen Macau holder kasinoerne lukket.

I Hongkong har meteorologerne advaret folk om at holde sig inden døre.

Tyfonens øje fejede forbi 100 kilometer syd for millionbyen, hvor det stormer kraftigt, og regnen pisker ned i de mennesketomme gader. Træer er blevet revet op med rode, og mange vinduer er smadret.

Her meldes over 100 mennesker kvæstet under orkanen.

Havet er steget 3,5 meter, og bølger skyller ind over byens veje og efterlader sprællevende fisk.

- Det er det værste, jeg har set, siger Martin Wong, en lokal beboer, til Reuters.

- Jeg har ikke set vejene være så oversvømmet som nu, og vinduerne ryster som aldrig før, fortæller han.

Titusinder af rejsende er strandet, fordi flyafgange er aflyst fra Hongkongs internationale lufthavn.

I Filippinerne oplyser myndighederne, at en lille dreng og et spædbarn var blandt de omkomne under orkanen, der ramte den nordlige del af landet fredag.

Der meldes om større mudderskred i på nordspidsen af hovedøen Luzon efter den megen regn, som er faldet i området.