Filippinerne: Kraftig tyfon har kostet mindst 28 mennesker livet

Mindst 28 mennesker har mistet livet i forbindelse med den kraftige tyfon Mangkhut, der hærger i det nordlige Filippinerne.

Det bekræfter myndighederne søndag morgen dansk tid.

Lørdag var det officielle dødstal 12.

Mindst to børn, heraf et spædbarn, er blandt de dræbte.

20 af de omkomne opholdt sig i den nordlige region Cordillera. Her blev en familie på seks dræbt, da deres hus i byen Baguio blev taget med af et jordskred.

Det samme skete for en familie i provinsen Nueva Vizcaya. Her mistede fire mennesker livet.

I byen Baguio er huse kollapset og flere veje blokeret på grund af jordskred.

Der befinder sig cirka fem millioner mennesker i det orkanbælte, der løber gennem den nordlige del af landets hovedø, Luzon. Størstedelen er fortsat uden elektricitet.

Katastrofemyndighederne i landet anslår, at op mod 800.000 vil blive evakueret. Flere end 100.000 mennesker havde allerede forladt deres hjem for at søge i sikkerhed, inden tyfonen ramte.

Tyfonen blev registreret som en storm i kategori 5, da den ramte land. Det er det højeste niveau på skalaen. Den er siden blev nedgraderet til en kategori 4.

Den blev målt til 170 kilometer i middelvinden. Men der kom vindstød på op til 260 kilometer i timen. Ifølge et center for tyfonvarslinger, der ligger i Hawaii, er der tale om en supertyfon.

Myndighederne forsøger fortsat at få et første overblik over, hvor store skader Mangkhut har forvoldt. Den ramte blandt andet et vigtigt landbrugsområde i provinsen Cagayan.

Søndag vil landets præsident, Rodrigo Duterte, besøge de nordlige provinser, hvor uvejret har været værst.

Mangkhut har nu retning mod Kina og Hongkong.