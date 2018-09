Fire millioner mennesker befinder sig i orkanbælte: »Tyfonen føltes som verdens ende«

Orkanen Mangkhut fortsætter lørdag sin ødelæggende rejse gennem den nordlige del af Filippinerne. Det er den største storm, der har ramt det østasiatiske område i år, og den har krævet de første dødsofre.

Titusinder af mennesker er flygtet fra deres hjem for at komme i sikkerhed for uvejret, der omtales som en supertyfon.

- Det føltes som verdens ende. Jeg kunne ikke sove, fortæller den 64-årig Bebeth Saquing over telefonen.

Der befinder sig cirka fire millioner mennesker i det orkanbælte, der rammer gennem den nordlige del af landets hovedø, Luzon. Foreløbig er fire mennesker fundet døde.

- Når vi ser længere frem, så vil det antal blive højere, siger Ricardo Jalad, der leder landets civilforsvar.

Lørdag var orkanen ved at slippe sit greb i Filippinerne og fortsætte mod Hongkong og Sydkina.

Først i løbet af weekenden vil det være muligt for myndighederne at få et første overblik over, hvor store skader Mangkhut har forvoldt. Den ramte et vigtig landbrugsområde i provinsen Cagayan.

Den blev målt til 170 kilometer i middelvinden. Men der kom vindstød på op til 260 kilometer i timen.

Lidt over 105.000 var flygtet fra tyfonen, inden den ramte.

- Blandt alle tyfonerne i år, så er dette den kraftigste, konstaterer den japanske meteorolog Hiroshi Ishihara.

Filippinerne: Tyfonen Mangkhut flår tage af bygninger

Tyfonen blev registreret til en storm i kategori 5, da den ramte land. Det er det højeste niveau på skalaen. Men i løbet af natten blev den nedgraderet til en kategori 4, skriver AP.

- Næsten alle bygninger er blevet beskadiget, og tagene er fløjet af, fortalte Rogelio Sending, der er embedsmand for regeringen i provinshovedstaden Tuguegarao, tidligere på dagen.

- Der er ingen elektricitet, og kommunikationsnetværkerne er nede, tilføjede han.

Der var meldinger om mange væltede træer og elmaster, som blokerer vejene og dermed besværliggør oprydningsarbejdet.