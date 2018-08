Kinas gigantiske silkevejsprojekt møder modstand fra flere lande

Kina forsvarer gigantisk silkevejsprojekt mod klager om gældsættelse i en række lande, der er en del af den omfattende plan.

Projektet, som er et af de vigtigste for præsident Xi Jinping, skal genskabe en moderne version af den gamle handelsrute Silkevejen, der gjorde det nemt for kineserne at handle med resten af verden.

Kina har meldt ud, at det vil bruge, hvad der svarer til over 1.000 milliarder dollar (op mod 6.400 mia. kr.) på projektet, som er en blanding af transportruter til lands og til vands.

Den vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer. Den omfatter desuden mange steder i Mellemøsten og Afrika. I alt indgår over 70 lande i den kinesiske vision.

Megaprojekt: Milliarder skal rulle ned ad den nye Silkevej 28 statsledere samles i Beijing over weekenden til en konference, hvor Kina ventes at lancere infrastrukturprojekter for et firecifret milliardbeløb. Den nye Silkevej skal binde verden handelsmæssigt sammen.

Men kinesiske embedsmænd har nu måttet forsvare Kina mod udbredt kritik fra andre lande, som siger, at de får for stor gæld ved at deltage. Malaysia har sløjfet to store prestigefyldte projekter, som skulle være en del af den nye silkevej, som Kina kalder "One Road One Belt – initiativet".

De kinesiske embedsmænd siger, at alle må ruste sig med tålmodighed, og at projektet på længere sigt vil være profitabelt.

Næstformanden i den kinesiske regerings planlægningskomité, Ning Jizhe, afviser, hvad han kalder udenlandske nyhedsrapporter om gældsproblemer.

- Folks levestandard og økonomiske udvikling er blevet styrket, siger Ning.

Kinesere i Arktis: Silkevejen går helt til Grønland Kina vil spille en rolle i polarområdet og har defineret regionen som led i Silkevejs-projektet under overskriften Polar Silkevejen.

Fra kinesisk side bliver det understreget, at projektet ikke er nødhjælp, men erhvervsmæssige investeringer.

Andre regeringer byder præsident Xis initiativ velkommen i en region, hvor Asiens Udviklings Bank har sagt, at der er brug for enorme investeringer i infrastrukturen i det kommende årti, hvis økonomierne i området fortsat skal vokse.

Kina håber at tiltrække ikke-kinesiske investorer, men det er kun sket i nogle få af de hundredvis af jernbane-. vej-, havne- og energiprojekter.

Regeringer i blandt andet USA, Japan og Indien frygter, at det kinesisk dominerede projekt vil undergrave deres indflydelse og styrke kinesernes.

Global: Silkevejen kan blive en gamechanger for Pakistan Kina investerer 400 mia. kroner i infrastruktur tværs igennem Pakistan for at få adgang til Det Arabiske Hav og billigere olieforsyninger.

I denne måned aflyste Malaysias premierminister, Mahathir Mohamad, to projekter, deriblandt en jernbane til 20 milliarder dollar (omkring 128 milliarder kroner).

I december solgte Sri Lanka kontrollen over dets havn i Hambantota til et af Kinas statsejede selskaber som følge af dyb gæld til kineserne.