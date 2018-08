Nordkorea sender japaner hjem efter anklager om forbrydelse

En japansk turist, der har været tilbageholdt i Nordkorea, vil blive udvist af landet. Det oplyser Nordkoreas nyhedsbureau KCNA.

I en kort pressemeddelelse oplyser de nordkoreanske myndigheder, at japaneren Tomoyuki Sugimoto har været holdt "under kontrol", og at han er blevet afhørt om "sin forbrydelse".

Det fremgår ikke, hvad japaneren anklages for, blot at myndighederne i Nordkorea har besluttet sig for at se gennem fingre med sagen.

Myndighederne oplyser heller ikke, hvordan japaneren vil blive udvist.

- Den relevante institution i Den Demokratiske Republik Nordkorea har besluttet at tolerere det og udvise ham fra landet af humanitære årsager, står der i pressemeddelelsen.

I begyndelsen af august bekræftede regeringen i Japan forlydender om, at en japansk statsborger var tilbageholdt i Nordkorea.

En unavngiven kilde i regeringen oplyste til det japanske nyhedsbureau Kyodo News, at der var tale om en videofotograf.

Ifølge kilden blev fotografen anholdt under en gruppetur i landets tredjestørste by, Nampo. Her skal han uden tilladelse have filmet militære faciliteter.

Det japanske udenrigsministerium har ikke ønsket at kommentere sagen, efter de nye oplysninger er kommet frem.

Nordkorea har en lang historie med at tilbageholde udlændinge med anklager om spionage. I maj løslod Nordkorea tre amerikanere, der var tilbageholdt i landet. Det skete forud for topmødet mellem USA og Nordkorea i juni.

Japan og Nordkorea har ingen diplomatiske forbindelser.

Nordkorea har flere gange affyret missiler mod Japan, der har bevaret en hård linje over for Nordkorea.

Alligevel har Japans premierminister, Shinzo Abe, åbnet for muligheden om et topmøde, der kan være med til at forbedre de to landes relation.