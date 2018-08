Frygt breder sig i rohingya-lejr efter flere drab

Flere drab skaber frygt blandt rohingya-flygtninge, der bor i store lejre i Bangladesh, som i stigende grad bliver domineret af kriminelle.

Politiet har problemer med at beskytte de næsten en million flygtninge, der bor i Cox's Bazar, der rummer flere flygtningelejre, mod voldelige bander.

Kun 1000 politibetjente er sat til at vogte gaderne i labyrinten af blikskure, der er samlet i lejren.

Tre højtstående personer i området er blandt de dræbte i det, som politiet mener er en magtkamp mellem rohingya-bander, der holder til i lejren.

Den ene, Arifullah, blev stukket 25 gange på en travl gade i juni og blev ladt tilbage i en blodpøl. De andre to mistede livet i deres skure.

Politiet i området efterforsker 21 drab på flygtninge, hvoraf flere er sket de seneste måneder. Politiet mener, at det handler om, at banderne forsøger at markere et territorie.

Mange i Kutupalong, der er en af de største lejre, siger, at rohingyaernes skæbne ligger i hænderne på kriminelle.

- Når banderne kommer ind i lejrene, tilkalder folk politiet. Men de kommer først, når de kriminelle er væk, siger 16-årige Runa Akter.

Hans far forsvandt i juli sammen med et familiemedlem, der senere blev fundet død. Politiet gik først ind i sagen, da hans lig blev fundet, fortæller hun.

- Vi er bange. Vi er særligt bekymrede for min bror, fordi der har været trusler om, at man ville kidnappe eller dræbe ham, siger teenageren.

Ifølge en efterforsker fra politiet er der endnu ingen mistænkte, der er blevet identificeret.

Men politiet siger, at flygtninge med bånd til menneske- og narkohandel har solgt unge pige til sexindustrien.

Myanmar har været udsat for intenst internationalt pres, siden styret indledte en militær kampagne i august. Over 700.000 af de muslimske Rohingyaer er flygtet over grænsen til nabolandet Bangladesh.