I Malaysia blev retssagen mod de to kvinder Siti Aisyah og Doan Thi Huong forlænget torsdag.

De er anklaget for at have slået Kim Jong-nam ihjel med VX nervegas i Kuala Lumpur lufthavn i februar 2017. Kim Jong-nam er halvbror til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, der menes at have bestilt mordet på sin halvbror selv.

Anklager: Kvinder blev trænet før drab på Kim Jung-uns bror

Sagen mod Siti Aisyah, fra Indonesien, og Doan Thi Huongs, fra Vietnam, kunne være afsluttet torsdag, men dommeren besluttede i stedet at lade sagen fortsætte, og nu skal de sigtede kvinder »præsentere deres forsvar« skriver nyhedsbureauet AP.

De risikerer dødsstraf, hvis det bliver fundet skyldige i mordet på halvbroren til Nordkoreas leder. Forsvaret havde ifølge The Guardian håbet på, at dagens høring i retten i Kuala Lumpur ville endelig frikende dem, men det blev ikke tilfældet.

Begge kvinder hævder, at de er uskyldige i at have konspireret med den nordkoreanske stat om at udføre drabet. Under høringen argumenterede deres advokater for, at de troede, at de tog del i et drilleri, hvor de spillede en rolle i et reality-tv-show, og at de ikke vidste, at de forgiftede Kim med den farlige nervegas, som af USA er klassificeret som et masseødelæggelsesvåben.

Sagen har allerede været i gang i seks måneder, og nu vil den fortsætte i minimum to måneder yderligere. Foruden de to kvinder er fire andre, som stadig er på fri fod, sigtede i sagen. De menes at være nordkoreanske agenter.

Styret i Nordkorea har nægtet at have noget med drabet at gøre.

Halvbroren var faldet i unåde i Pyongyang, efter han ifølge sydkoreanske eksperter havde kritiseret det nordkoreanske styre.