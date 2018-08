130.000 evakueret i Shanghai

Mere end 130.000 mennesker er blevet evakueret, fordi en tropisk storm fredag ramte Shanghai, skriver den kinesiske avis The Hinduu.

De evakuerede er blevet midlertidigt indlogeret i huse, mens den tropiske storm bevæger sig gennem den kinesiske metropol og videre vestpå mod Kinas længste flod, Yangtze, hvor den forventes at aftage.

Storm eller Tyfon? Storme har en vindstyrke på mellem 25 og 33 m/s, og er trinnet under tyfonen, der blæser med mere end 33 m/s, og opstår i det vestlige stillehav. Kilde: DMI - Danmarks Meteorologiske Institut.

De kraftige vinde, der tidligere bevægede sig hurtigt nok til at blive omtalt som en tyfon, har tidligere på ugen plaget Japan. Her var der blandt andet meldinger om 16 tilskadekomne, problemer med den offentlige transport og tusindvis af hjem, der oplevede strømafbrydelser som følge af tyfonens hærgen.

Ifølge avisen The Hinduu er der endnu ikke rapporteret om nogen større skader i Shanghai. Den folkerige by med over 25 millioner indbygere havde da også forberedt sig på stormens entré ved at aflyse 151 flyvninger fra byens to lufthavne og lukke 122 offentlige parker i forsøget på at mindske skaderne.

Stormen er på koreansk blevet kaldt Jongdari, der på dansk betyder sanglærke. Det er årets 12. tyfon, der har ramt i løbet af tyfonsæsonen, som plejer at have højsæson fra juli til august.