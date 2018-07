Thailandske specialstyrker: Alle spillere og træneren er reddet ud af grotten

Alle 12 drenge og deres fodboldtræner er nu reddet ud af Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand, hvor de har siddet indespærret siden den 23. juni.

Det bekræfter den thailandske specialstyrke - kendt som Thai Navy Seals - på dets Facebook-side.

Specialstyrkerne har gennem hele redningsaktionen kommunikeret via deres Facebook-side, og opdateringen regnes derfor for at være pålidelig.

Tilbage i grotten skulle kun være en speciallæge og fire dykkere fra den thailandske specialstyrke, der har forestået redningsarbejdet.

I løbet af dagen er flere af drengene blev hentet ud af grotten og efterfølgende kørt væk med ambulance. Sidste mand i rækken var så drengenes 25-årige fodboldtræner.

Fodboldtræneren er nu blevet fragtet med helikopter til et hospital i byen Chiang Rai, hvor han sammen med de 12 thailandske drenge nu skal være under lægelig behandling de næste par dage.

Det sker, fordi man frygter, at drengene og deres fodboldtræner kan have fået infektioner eller andre smitsomme sygdomme i grotten. De første meldinger går på, at drengene efter omstændighederne har det godt.

Psykolog: Drenge kan slippe fra grotten uden mén En dansk psykolog i Thailand sammenligner drengenes oplevelse i grotten med soldater, der kommer hjem fra krig. Om en måned vil det vise sig, om de får ptsd.

De fodbolddrenge, der tidligere blev reddet ud af grotten og derfor allerede opholder sig på hospitalet, bærer stadig solbriller indendørs efter at have tilbragt to uger i totalt mørke.

Derudover har de endnu ikke fået lov til at møde deres forældre, men kun set dem gennem et glasvindue.

Resultaterne fra lægeundersøgelser af drengene forventes at være klar om en eller to dage.