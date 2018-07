Sådan bliver fodbolddrengene reddet ud af grotten i Thailand

Hele verden har søndag opmærksomheden rettet mod den grotte i det nordlige Thailand, hvor 12 drenge og deres fodboldtræner sidder fanget.

Til morgen bekræftede myndighederne, at man var klar til at iværksætte en redningsaktion af fodboldholdet, der har siddet indespærret i det oversvømmede tunnelsystem siden den 23. juni. Til middag har regeringen løftet sløret for flere detaljer om, hvordan det skal foregå på en grafik.

Her kan man læse, at et reb, dykkerudstyr og to dykkere pr. dreng er slagplanens hovedtræk, rapporterer BBC. Turen ud kommer til at foregå i en kombination af klatring, gang og dykning i det omsluttende mørke.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd— Nick Beake (@Beaking_News) 8. juli 2018

Evakueringen af indespærrede drenge i grotte er begyndt

Drengene bliver ledt ud af grotten en ad gangen med to af de i alt 18 dykkere, der til tidlig morgen dansk tid gik ind i grotten. Børnene, der er mellem 11 og 16 år, vil få fuld dykkermaske, våddragt, støvler og hjelme på og et reb at holde fast i, mens en dykker på hver side eskorterer dem ud af deres fangeskab. Drengene får ilt fra en dykkers ilttank.

De 12 fodbolddrenge har været i hulen sammen med deres træner siden den 23. juni. Her blev deres cykler fundet i nærheden af indgangen, og det satte en storstilet redningsaktion i gang med over 1.000 involverede. Foto: Reuteres/Soe Zeya

Ved de mest snævre passager i grotten, hvor der ikke er plads til tre personer, vil man frigøre dykkernes lufttanke og langsomt rulle dem gennem passagerne, mens drengene guides igennem. Der er også placeret ekstra ilt undervejs på ruten.

I grottens tredje kammer er det lykkes at reducere vandet nok til, at redningsholdet formentlig kan gå derfra til grottens udmunding og dermed drengenes frihed. I første omgang blev der sendt 13 internationale dykkere fra Thailand, USA, Australien, Kina og Europa ind i grotten.

I de seks timer, den farlige redningsaktion i skrivende stund har stået på, er det begyndt at fosse ned uden for grotten, rapporterer journalister på stedet. Redningsholdet burde således på nuværende tidspunkt være nået ind til drengene og er muligvis på vej ud med den første gruppe.

Bangkok Post citerer en kilde for, at drengene er blevet delt op i fire grupper med fire personer i første gruppe, tre personer i den anden og fire personer i den tredje og fjerde. Fodboldtræneren vil ifølge mediet være med i den sidste gruppe.

Stærk monsunregn truer drengene i hulen, men: »Mor og far, lad være med at være bekymrede. Jeg har det fint. Kærlig hilsen Tun.« De indespærrede drenge i Thailand har givet lyd fra sig i optimistiske toner, men udsigten til iltmangel og ny, kraftig regn bekymrer.

Overblik over grottesystemet.

Myndighederne satte lørdag et vindue på ca. fire dage til at redde drengene, da man forventer, at yderligere nedbør vil besværliggøre redningsaktionen endnu mere. Samtidig har det været altafgørende, at drengenes fysiske helbred var godt nok til at tage turen gennem grotten, hvor de gennem de seneste dage er blevet tilset af læger og har modtaget dykkertræning. I mellemtiden har andre fra det over 1.000 personer store redningshold forsøgt at dræne grotten mest muligt for vand.

I en pressemeddelelse understreger den thailandske regering søndag, at det er usikkert, hvor lang tid, missionen vil tage, og hvor mange af drengene, der kan komme ud i første forsøg. Når de kommer ud, vil de blive mødt af ventende familie, læger og hundredvis af fremmødte støtter og frivillige, som er dukket op for at give en hånd med.

Nogle har stablet intermistiske køkkener på benen i skovbunden og laver uafbrudt mad til redderne og de mange ventende, mens andre byder sig til med massage og bønner.

Fire afgørende dage: Betingelser for at få fodboldspillere ud er gode

"Mor, hvordan har du det derhjemme? Jeg har det fint. Hils min lærer," lyder det i den øverste besked fra en af drengene. På den nederste står der: "Vær ikke bekymret. Jeg savner alle. Besdtefar, onkel, mor og far og mine søskende. Jeg elsker jer alle. Jeg er glad herinde. Thai NavySeal tager sig godt af os." Foto: Thai Navy Seal/AP

Herfra vil drengene blive fragtet med helikoptere til et hospital, som ligger ca. 60 km fra grotten. Drengene har selv haft mulighed for at skrive breve til deres familie de seneste dage, hvor ordlyden har været, at de efter omstændighederne har det godt. Flere af dem tilføjer, at de glæder sig til at komme ud og spise deres livretter. For en af drengene drejer det sig temmelig specifikt om stegt kylling.

Børnepsykologen Andrea Danese siger til The Guardian, at nogle af børnene formentlig vil være trætte og lettere forvirrede efter det lange ophold under jorden. Det kan sammenlignes med jetlag, siger hun.

Hun forventer, at grådlabititet, letantændeligt temperament og eventuel omklamrende adfærd formentlig vil kunne opleves hos nogle af børnene, men at det vil gå over efter nogle uger, når de er hjemme i trygge rammer. Der er dog risiko for, at enkelte kan udvikle psykiske lidelser som depression, angst og posttraumatisk stress, hvorfor det er vigtigt, at de overvåges omhyggeligt i den kommende tid, vurderer psykologen.