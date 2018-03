Turister forbydes adgang til ikonisk filmstrand

Siden Maya Bay i Thailand lagde hvide sandkorn og turkisfarvet vand til filmen "The Beach" i 2000, har den ellers stort set uberørte strand været overrendt af turister.

Således har stranden, der ligger på Koh Phi Phi Leh-øen, lidt under de mange turister, som hver dag finder vej dertil.

Det vurderes, at i omegnen af 5.000 personer hver dag lægger vejen forbi Maya Bay.

Det har bl.a. medført, at størstedelen af korallerne omkring stranden er døde som følge af presset fra de mange folk og ikke mindst både, der fragter dem dertil.

Nu har de thailandske myndigheder - med Thailand's National Parks and Wildlife Department i spidsen - valgt midlertidigt at forbyde turister adgang til stranden henover sommeren. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Med forbuddet håber man, at resterne af bugtens koralrev kan komme sig igen, hvis det vel at mærke får fire måneders "ro".

Maya Beach er ikke det eneste sted, som har oplevet stor popularitet efter at have medvirket i en bog eller film.

Også Ponte Milvio, der er Italiens ældste bro, som ligger i Rom, har oplevet, at turister valfarter dertil.

Det skete efter, at hovedpersonerne i den italienske bog "Ho voglia di te" (jeg vil have dig, red.) fra 2006 satte en cykellås fast på en lygtepæl på broen.

Siden har tusindvis af par gjort hovedpersonerne kunsten efter for at markere deres evige kærlighed.

Allerede året efter bogens udgivelse kollapsede en af broens lygtepæle.

Siden har myndighederne i Rom indført en bødestraf på ca. 400 kr. til dem, som bliver opdaget i at sætte en hængelås fast til broen.

Også i USA har tv-serien "Sex and the City" været med til at rette turisters opmærksomhed på en opgang i New York.

Her boede seriens hovedperson, Carrie Bradshaw, og de nuværende beboere har set sig nødsaget til at blokere trappen med en kæde og flere skilte for at holde folk på afstand.

