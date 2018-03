Dødskult spredte dødbringende nervegas ud i Tokyos metro: Nu gør Japan klar til at henrette 13 medlemmer

Den frygtede leder Shoko Asahara og hans dødskult, Aum Shinrikyo, forsøgte for 23 år siden at slå så mange mennesker som muligt ihjel i Tokyos tætpakkede metro under morgenmyldretiden.

Målet var at rense urene menneskesjæle inden dommedag i 1997, hvor kun kultens tilhængere ville overleve. Og den eneste måde, man kunne rense folk på, var ved at udøve vold på dem, lød devisen fra lederen Shoko Asahare.

Dagen, da vanviddets hellige mester spredte død i Tokyo Aum Shinrikyo var den mest velfinansierede og bedst udrustede dødskult i moderne tid. Én efter én trillede tilhængerne ned i vanviddets spiral.

Nu ender han tilsyneladende selv med at blive dræbt under det, der kan blive Japans største henrettelsesaktion i løbet af de seneste to årtier.

Det skriver The Guardian.

I alt 13 medlemmer står til at blive hængt, efter de deltog i aktionen i Tokyo i 1995, hvor 13 mennesker blev dræbt, mens omkring 6.000 mennesker blev såret.

Det skete, efter flere medlemmer fra kulten Aum Shinrikyohavde lukkede nervegassen sarin ud i metroen, hvilket siden har forårsaget permanente skader på ofrenes nervesystemer.

Japanske medier har berettet om, at mindst syv af de anholdte Aum Shinrikyo-medlemmer for nylig er blevet overført til nye celler uden for Tokyo, hvilket kan indikere, at en henrettelse er nært forestående.

I Japan bliver offentligheden først orienteret om henrettelser, kort inden de bliver udført.

Amnesty International mener, at en forestående henrettelse af Shoko Asahara og hans disciple ville være et »kynisk« forsøg på at få historien ud i god tid inden OL i Tokyo i 2020.

»Et civilt samfund skal respektere ethvert individs rettigheder, uanset om de pågældende er ansvarlige for afskyelige forbrydelser. Dødsstraf kan aldrig skabe retfærdighed, og det er den ultimative overtrædelse af menneskerettighederne,« siger Hiroka Shoki fra Amnesty Internationals afdeling i Asien til The Guardian.

Sidste medlem af dommedagssekt anholdt

Også den japanske forening JSCPR, der hjælper tidligere kultmedlemmer, har opfordret landets justitsministerium til at ændre dødsstraffen til en livstidsdom for alle andre end Shoko Asahara.

»Han var hjernen bag angrebet, og de andre 12 var mere eller mindre hans lemmer,« siger bestyrelsesmedlem Taro Takimoto, der selv blev et offer for angrebet i 1995.

Den japanske regering har tidligere afvist at afskaffe dødsstraf for »ekstremt afskyelige forbrydelser«.