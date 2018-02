Indien og Pakistan udvekslede kanonild i Kashmir

Konflikten mellem Indien og Pakistan i det omstridte bjergområde Kashmir blussede lørdag op igen. For første gang i mere end 10 år blev der brugt tungt artilleri.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er det uklart, hvad der udløste de seneste kampe i området.

Men i en længere periode har de to lande haft mindre væbnede konflikter omkring den demarkationslinje, der skiller dem ad.

Begge parter bruger militante grupper og støtter oprørere i modstandernes område. Tidligere i februar kostede et angreb på en indisk base i området seks soldater livet.

Indien siger, at Pakistan startede med at beskyde Uri-regionen, der ligger nær den pakistanske grænse. Det fik ifølge den indiske politikommissær Imtiaz Hussain indisk artilleri til at svare igen.

Pakistan fortæller, at 17 civile er dræbt under angrebet. Flere hundrede civile skulle være på flugt.

Ifølge Reuters er det første gang, at der er brugt tungt artilleri i området siden 2003, hvor en fredsaftale blev indgået mellem de to lande.

Kashmir har været bestridt af både Pakistan og Indien, siden Pakistan blev selvstændigt i 1947. Siden da har de to lande udkæmpet to krige om området.

Så sent som i 1999 var der reelle kamphandlinger i området mellem Indien og Pakistan, da Pakistan invaderede indiskkontrolleret territorium. Det fik Indien til at svare igen med en større modoffensiv, der endte med, at Pakistan trak sig tilbage.

I 2003 blev der officielt indgået en våbenhvile mellem de to lande i området. Men den er blevet prøvet det seneste stykke tid.

2017 har budt på flere kamphandlinger og er det år siden våbenhvilen, hvor parterne har beskyldt hinanden for at bryde dem mest.

Både Indien og Pakistan har atomvåben, hvilket gør væbnet konflikt mellem de to lande til et geopolitisk sikkerhedsspørgsmål.