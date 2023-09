Nasa har ikke fundet bevis for fremmed liv endnu

Direktør Bill Nelson siger, at Nasa vil arbejde sammen med andre myndigheder om at analysere uforklarede fænomener.

For der er meget mere at lære og undersøge, mener han.

- Vi vil fortsætte med at afsøge himlen for beboelighed, siger han og tilføjer, at Nasa vil gøre det helt transparent.

David Spergel siger på pressemødet, at offentlighedens rolle ikke kan overvurderes. Nasa vil gøre brug af crowdsourcing for at udfylde de nuværende datahuller.

Crowdsourcing kaldes det, når almindelige mennesker mødes – ofte i cyberspace – for at deles om en stor kollektiv opgave.