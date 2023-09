Politikerne fik tirsdag fremvist to objekter, som den mexicanske journalist og UFO-entusiast Jaime Maussen hævder er ligene af rumvæsner.

De to små kroppe med aflange hoveder bliver opbevaret i glasmontrer og har tre fingre på hver hånd.

Maussen hævder, at de blev gravet frem i Peru nær de forhistoriske Nazca-linjer i 2017, og at de er omkring 1000 år gamle.

Lignende fund har tidligere vist sig at være de jordiske rester af mumificerede børn.

- Jeg mener, at der er en klar bevisførelse for, at vi har med ikkemenneskelige væsner at gøre, som ikke er relateret til nogen andre væsner i vores verden, og at alle muligheder er åbne for enhver videnskabelig institution for at undersøge det, siger Maussen.