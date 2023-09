Andreas Mogensen til elever: Jeg elsker at kigge ned på Jorden

En pige vil høre, hvordan man bliver astronaut.

Frank Rubio svarer hende, at første skridt er at søge om at blive det. Han uddyber, at det er en god idé at have en uddannelse inden for et naturvidenskabeligt fag og at være god til at samarbejde.

En anden elev spørger ind til deres tidligere missioner i rummet. Andreas Mogensen svarer hende, at han tidligere har været på en mission, der varerede ti dage.

- På denne mission prøver jeg rigtigt, hvordan det er at leve og arbejde i rummet, siger han.

Han tilføjer, at han havde drømt om at blive astronaut siden han gik i 4. eller 5. klasse.

Arrangementet, der er arrangeret af Chapel Hill-Carrboro City Schools, har til formål at inspirere elever, der ikke normalt ville vælge den vej, til at forfølge videnskabelige karriereveje, oplyser Nasa.