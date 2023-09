33 år efter Golfkrigen går danske gidsler i kødet på den britiske regering for at få millionerstatning

»Invasionen i Ukraine har givet mig reaktioner og ubehag,« siger Linder, som i dag er direktør og bor i Faaborg.

Som 22-årig blev Jens Linder den 2. august 1990 hvirvlet ind i irakernes angrebskrig, da han undervejs til Indien intetanende mellemlandede med et britisk passagerfly midt under invasionen i Kuwait City. Sammen med de fleste af sine medpassagerer og besætningen på BA 149 endte Linder og en anden dansker, Lars Schacksen, som gidsler.

Men det var hverken sort uheld eller en skrivebordsfejl, at BA 149 landede i Kuwait, flere timer efter at irakerne var krydset ind over grænsen, mener en gruppe af BA 149-gidslerne – herunder de to danskere.