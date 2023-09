Den 88-årige tidligere Secret Service-agent Paul Landis husker stadig lyden af det første skud.

Han stod på trinbrættet på følgebilen bag præsidentlimousinen.

Det var den 22. november 1963, og kortegen med USA’s præsident, John F. Kennedy, var netop drejet ind på gaden Elm Street i det centrale Dallas. Efter det første skud havde lydt, bragede to mere. Et projektil ramte John F. Kennedy lige i hovedet, så Paul Landis blev nødt til at dukke sig for ikke at få præsidentens hjernemasse i ansigtet.