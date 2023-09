Nordkorea har søsat ubåd til atomangreb

Nordkorea hævder at have søsat, hvad landet beskriver som en ”taktisk atomangrebsubåd”.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag.

- Ubådens lanceringsceremoni varsler begyndelsen på et nyt kapitel for at styrke Den Demokratiske Folkerepublik Koreas flåde, siger landets leder, Kim Jong-un, med henvisning til det officielle navn for Nordkorea.