I en verden præget af økonomisk usikkerhed, varme og kolde krige og et gryende oprør mod den eksisterende verdensorden fra det globale syd, overtrumfede enighed og inklusion enhver anden dagsorden på weekendens G20-topmøde i New Delhi.

Afbud fra Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin efterlod en oplagt risiko for, at den årlige samling af den globale politiske elite for første gang kunne ende uden en sluterklæring om fælles mål og perspektiver.