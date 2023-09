Der sker blandt andet i et forsøg på at komme de seneste måneders voldsomme uro affødt af koranafbrændinger til livs, men regeringen har samtidig modtaget kritik for at lade sig føje for trusler fra muslimske lande.

Den seneste uge har det franske magasins chefredaktør, Gérard Biard, udtalt sig kritisk om lovændringen i interviews med bl.a. Weekendavisen, mens både Berlingske, Politiken og Altinget har trykt den oversatte appel, som altså nu også er på papir i Charlie Hebdo.

Charlie Hebdos redaktion i Paris var i 2015 mål for et blodigt terrorangreb, hvor millitante islamister dræbte 12 personer, herunder otte ansatte. Magasinet trykte bl.a. Muhammed-tegningerne i 2006 og siden en lang række islam- og religionkritiske tegninger.