Moldova nægter at betale gæld til russisk gasselskab

Moldova har ikke i sinde at betale sin gæld til det russiske olie- og gasselskab Gazprom.

Sådan lød det onsdag fra Moldovas energiminister, Victor Parlicov.

- Efter at have opklaret gælden for naturgas står det klart, at Moldova og dets indbyggere ikke er forpligtet til at betale de tilsvarende regninger, sagde han.