Blinken ventes at have milliarder med på overraskelsesbesøg i Ukraine

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er onsdag landet i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Besøget har ikke været annonceret på forhånd.

Det ventes, at ministeren vil løfte sløret for endnu en milliarddonation til Ukraine.

- Vi forventer, at ministeren i løbet af besøget kommer til at annoncere amerikansk støtte for over en milliard dollar til Ukraine, siger en embedsmand fra ministeriet på vejen mod Kyiv.