10/09/2023 KL. 15:00

Præsidenten skød sig: nægtede at overgive sig til militærjuntaen

50 år efter, at i tusindvis af chilenere led voldsom overlast under Augusto Pinochets militærdiktatur, er manges skæbne stadig uvis. Men det agter Chiles nuværende regering nu at gøre noget ved.