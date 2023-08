Prigozjin meldes begravet i stilhed

Begge stammer de fra Skt. Petersborg, det tidligere Leningrad, og de fik i løbet af årene en tæt forbindelse.

Flystyrtet skete lige præcis to måneder efter, at Prigozjin beordrede sin lejehær til at marchere mod Moskva for at kræve den militære ledelse fyret for krigsindsatsen i Ukraine.

Han afbrød midtvejs sit forehavende og blev af Putin beordret til at slå sig ned i Belarus.

Mange Ruslands-eksperter sagde allerede ved den lejlighed, at Prigozjins dage var talte. At Putin eller andre i hans nærmeste kreds ville sørge for, at han forsvandt.