Direktør for British Museum træder tilbage efter tyverier

Størstedelen af genstandene blev opbevaret i et lagerrum og har ikke været udstillet længe.

Før han trådte tilbage, sagde Fischer, at sikkerheden nu er blevet forbedret. Eksterne eksperter er blevet tilkaldt for at hjælpe med at få overblik over, hvad der mangler, er blevet beskadiget eller stjålet.

Bestyrelsesformanden for British Museum, George Osborne, siger, at tyverierne har ført til stor bekymring i bestyrelsen.

Nu er det vigtigst at finde ud af, hvad man kan gøre for at få genstandene igen, samt forhindre fremtidige tyverier. Det har han udtalt ifølge nyhedsbureauet AFP.

British Museum i Storbritanniens hovedstad, London, blev stiftet i 1753. Det er et af verdens ældste og største museer. Det er også et af de mest besøgte.