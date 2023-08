29/08/2023 KL. 15:30

For abonnenter

Hacker fortæller om et kontroversielt møde med Bolsonaro

En brasiliansk hacker fortalte forleden detaljeret om et hemmeligt møde med Brasiliens daværende præsident Jair Bolsonaro. Ekspræsidentens forsvarer afviser, at mødet skulle have fundet sted.