Da corona lukkede verden ned, ændrede dyrene adfærd

GPS-trackere på 43 vilde dyrearter fordelt over det meste af kloden afslører, at dyrene ændrede adfærd under corona-nedlukningerne.

Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt, som Aarhus Universitet har bidraget til.

Det var blandt andet bjørne, giraffer og kronhjorte, der blev GPS-tracket i forsøget.