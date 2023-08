Rusland rapporterer Prigozjin involveret i flystyrt

Prigozjin spillede i lang tid en stor rolle i Ruslands krig mod Ukraine med sine lejesoldater i Wagnergruppen, men han blev langsomt kørt ud på et sidespor, og det kulminerede, da han forsøgte at udføre et kupforsøg mod styret tidligere på året. Kuppet blev afbrudt, men Prigozjin blev aldrig anholdt. Han gik blot kortvarigt i eksil i Belarus, hvor tusinder af hans lejesoldater også blev sendt hen for blandt andet at træne den belarusiske hær.

Så sent som tirsdag tonede han dog atter frem i en video – nu tilsyneladende fra Afrika, hvor Wagner i årevis har spillet en stor rolle som en forlænget arm for Rusland i samarbejder med adskillige autoritære styrer i regionen.