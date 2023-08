Rusland og co. har slagplanen klar for at få nye allierede

- Vi er blevet enige, når det kommer til spørgsmålet om udvidelse.

- Vi har et dokument, som vi har vedtaget, der udstikker retningslinjerne, principperne og processen i forhold til at overveje lande, der ønsker at blive medlem af BRIKS. Det er meget positivt, siger hun.

Der kommer ifølge Naledi Pandor en mere konkret udmelding, når BRIKS-topmødet i Johannesburg afsluttes torsdag.

Over 40 lande har udtrykt interesse for at tilslutte sig BRIKS. Blandt dem er Argentina, Cuba, DR Congo, Indonesien, Iran, Kasakhstan og Saudi-Arabien.