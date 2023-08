Klimaforandringer skabte forhold bag canadiske skovbrande

Sent i juli havde skovbrandene udledt mere end en halv milliard ton kuldioxid i atmosfæren.

I den omtalte analyse har forskerne undersøgt den østcanadiske provins Quebec og zoomet ind på områder, der har lignende vegetation og klima.

Regionen havde et meget højt antal brande i maj og juni, da landets temperaturrekord blev slået med 0,8 grader.

Fordi skovbrande er meget komplekse og ikke udelukkende drevet af klimaforandringer, fokuserede forskerne i stedet på forhold, der bidrager til brandene.

De brugte et system, der hedder Fire Weather Index (FWI).

Det kombinerer temperatur, vindhastighed, luftfugtighed og nedbør. Holdet akkumulerede data fra januar til juli for at udlede, hvor gode forhold der havde været for skovbrande hele året.