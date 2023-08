Andreas Mogensens raket er klar til affyring

Senere tirsdag bliver rakettens ni motorer afprøvet en sidste gang ved at blive tændt i seks sekunder i en såkaldt static fire test.

- De har nogle få møder mere i løbet af ugen, og de får en briefing om vejrudsigten hver dag, men ud over det skal de bruge dagene på at slappe af og fokusere på at være sammen med deres familier, før de gør sig klar til at sætte sig i rumfartøjet og blive sendt ud i rummet.

Det siger Emily Nelson, ifølge Videnskab.dk. Hun leder rummissioner med mennesker fra et kontrolcenter på landjorden.

Missionen blev annonceret 24. marts sidste år og er ad flere omgange blevet rykket.

Tidligere var det planen, at Andreas Mogensen skulle sendes afsted 15. august. Så blev det rykket to dage frem, og siden lød datoen først på 21. august, inden den landede på 25. august.