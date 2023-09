FOLKESTONE

Han erkender blankt, at han har opført sig som en idiot.

For han brød ikke blot loven ved at overskride sin opholdstilladelse med 15 år. Han løj over for sin søn, han løj over for sit barns mor, og han løj over for hele sin familie.

Og nu er det regnskabets time.

»Jeg har virkelig fucket op,« siger han.