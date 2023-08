Mens Vladimir Putin bliver hjemme i Moskva, flyver Xi Jinping, Narendra Modi, og Luiz Inácio Lula da Silva ind til Sydafrika for at deltage i historiens vigtigste Briks-topmøde med Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa for bordenden.

Putin er officielt efterlyst af den internationale straffe domstol, og som medlem af den har Sydafrika en forpligtelse til at arrestere den russiske præsident, hvis han kommer til landet. Den salomoniske løsning er blevet, at Putin deltager i de væsentligste møder via video-link til Moskva, mens udenrigsminister Sergej Lavrov varetager de russiske interesser i Johannesburg.