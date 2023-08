16/08/2023 KL. 10:20

Få dage før præsidentvalg: Tusindvis af soldater blev sat til at flytte bandeleder

Intet mindre end 3.600 soldater skulle der til for at flytte en berygtet bandeleder til et højsikret fængsel. Nu sættes han i forbindelse med mordet på en præsidentkandidat, som blev skuddræbt til et vælgermøde i sidste uge.