Indiens regering under Modi overlevede kriseafstemning

Indiens regering under ledelse af premierminister Narendra Modi overlevede torsdag et mistillidsvotum i parlamentet i New Delhi. Det skete efter, at regeringslederen havde holdt en ophidset brandtale til parlamentet i en kulmination på tre dages debat.

Mistillidsafstemningen blev ifølge AFP udløst af omfattende uroligheder og sammenstød mellem forskellige befolkningsgrupper i delstaten Manipur. Voldelige sammenstød har i de seneste måneder kostet over 150 personer livet.