Bygninger kollapser og 21 bliver såret i jordskælv i Kina

Et klip viser nogle personer, der går forbi mursten, der ligger spredt på jorden.

Jordskælvet, der skete klokken 02.33 lokal tid, ramte 26 kilometer syd for byen Dezhou i Shandong-provinsen i ti kilometers dybde, siger USGS.

- Skælvet var så stærkt. Under jordskælvet rystede mit hoved på puden. Jeg troede, at jeg havde et mareridt, skriver en person på det sociale medie Weibo. Personen befandt sig i Hebei-provinsen, som er nabo til Shandong-provinsen.

Et system fra USGS, der laver foreløbige vurderingen af jordskælvs kraftpåvirkning, udsendte en rød alarm. Det betyder, at der var risiko for omfattende skade og dødsfald.