Han bemærkede også, at et menneske i en pelsbjørnedragt i den kinesiske sommertemperatur på 40 grader ikke ville »holde mere end et par minutter, før det kollapsede«.

Ikke desto mindre er zoologiske haver i Kina tidligere blevet latterliggjort for at forsøge at fremstille kæledyr som vilde dyr. I 2013 fik en zoologisk have i Henan-provinsen vreden at føle, da den forsøgte at udgive en Tibetansk Mastiff-hund for at være en løve. De besøgende undrede sig, da løven begyndte at gø, og parken indrømmede senere, at løven var blevet midlertidigt udskiftet.

Andre kinesiske zoologiske haver er blevet anklaget for at forsøge at udstille ræve og hunde til at ligne ulve eller afrikanske katte, eller male æsler for at ligne zebraer.