Seks personer er døde efter flystyrt i Canada

Seks personer er omkommet efter et styrt af et mindre fly i amtet Kananaskis vest for Calgary i den canadiske provins Alberta.

Det oplyste den canadiske polititjeneste RCMP lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet med fem passagerer og én pilot lettede fra Springbank Lufthavn nær Calgary fredag på vej mod byen Salmon Arm i provinsen British Columbia.