Fire er savnet efter styrt af australsk militærhelikopter

Forsvarschef Angus Campbell beskriver ulykken som et ”forfærdeligt øjeblik”.

- Vores fokus er på at finde vores folk og støtte familierne og resten af holdet, siger han ifølge ABC.

Det er ikke første gang, at det australske militær har haft problemer med sin flåde af MRH-90 Taipan-helikoptere.

Så sent som i marts blev en redningsmission iværksat for at redde ti besætningsmedlemmer ud for kysten i delstaten New South Wales, efter de var nødsaget til at forlade deres helikopter under en øvelse i bekæmpelse af terror.

Og i 2019 fik hele flåden af helikoptertypen ifølge ABC flyveforbud på grund af problemer med propellerne på halerotoren.

I april kunne ABC yderligere afsløre, at en kritisk softwareopdatering ikke var blevet installeret på helikopterne.