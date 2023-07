Putin: Vi kigger nøje på fredsforslag fra afrikanske ledere

Topmødet i Sankt Petersborg blev skudt i gang torsdag og fortsætter fredag på andendagen. Ifølge Rusland deltager 49 afrikanske lande.

Blandt deltagerne er Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa.

Ramaphosa var også en del af en afrikansk delegation, der i midten af juni besøgte både Ukraine og Rusland. Dengang roste Putin de afrikanske ledere for at have en ”afbalanceret tilgang” til krigen i Ukraine.