Nordkorea: Vi og Rusland vil modarbejde USA's gangstertendenser

På turen har Sergej Sjojgu også mødtes med og trykket hånd med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. De to er ifølge KCNA blevet enige om at styrke båndene mellem deres lande.

Under mødet overleverede Sjojgu et brev til Kim Jong-un fra den russiske præsident, Vladimir Putin. Den nordkoreanske leder takkede Putin for at have sendt delegationen til Nordkorea og tilføjede, at mødet styrkede det ”strategiske og traditionelle forhold mellem Nordkorea og Rusland”.

Nordkorea ser USA som dets største fjende, og det nordkoreanske militær har gentagne gange forsøgt at demonstrere dets evne til at ramme amerikanerne med atomvåben.

Sergej Sjojgu siger natten til torsdag, at Nordkorea har ”det mest magtfulde militær” i verden. De to er blevet enige om at styrke landenes militære samarbejde.