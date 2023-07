Andreas Mogensens mission til rummet udskudt et par dage

Årsagen til, at opsendelsen rykkes, er, at den platform, som Andreas Mogensen og de tre andre astronauter skal sendes i rummet fra, kort forinden skal bruges til et andet rumfartøj og efterfølgende skal justeres.

Andreas Mogensen skal være på den internationale rumstation i omkring seks måneder.

Han er den første ESA-astronaut og ikkeamerikaner, der skal være pilot på rumfartøjet Dragon, der er lavet af virksomheden SpaceX. Det er ejet af Elon Musk, der også ejer bilproducenten Tesla og det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.