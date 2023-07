BANGKOK

Det kan være et utaknemligt og frustrerende job at være informationschef eller talsmand m/k for en regering, der ikke vil sige noget som helst om det spørgsmål, der er på alles læber.

Standard-frasen »jeg har ingen informationer at dele« blev slynget ud gang på gang, mens udenrigsministeriets talskvinde Mao Ning kæmpede sig igennem ministeriets daglige pressekonference, der dagen efter fjernelsen af udenrigsminister Qin Gang udviklede sig til en stormfuld konfrontation mellem journalister og en informationschef uden informationer.