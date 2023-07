Organisationens ansatte, der var på stedet, er uskadte, men bygningerne har taget skade, lyder det.

I et skriftligt svar til de to medier skriver organisationen, at den har været til stede i Irak de seneste 20 år ”for at yde større til samfund, der er ramt af konflikt og fordrivelse”.

Det er uvist, om angrebene har en relation til de seneste dages uroligheder i ambassadeområdet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Her forsøgte hundredvis af demonstranter at storme området tidligt lørdag morgen.