Tyrkiet udsteder arrestordre på Rasmus Paludan og ni andre

Paludans koranafbrænding fandt sted den 21. januar.

Allerede inden selve afbrændingen blev gennemført, kritiserede Tyrkiet, at svenske myndigheder gav grønt lys til den.

- Tilladelsen er givet på trods af alle vores advarsler, lød det dengang fra den daværende tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.

Tyrkiet aflyste desuden et forestående besøg fra den svenske forsvarsminister, Pål Jonson. Han skulle have besøgt den tyrkiske forsvarsminister.

Tyrkiets justitsminister oplyser, at der ikke kun er udsendt arrestordre på Rasmus Paludan. Det er samme er gjort mod ni andre, som er mistænkt for at brænde Koranen, skriver Reuters.

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer anser det derfor som blasfemi og en grov fornærmelse mod Gud at brænde den.